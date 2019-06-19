https://static.news.ru/photo/f4c8cd64-9283-11e9-8c02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это половина всех производств по новой статье КоАП.

На данный момент известно точно о двух административных делах. Александр Пушкин за оскорбление судей оштрафован на 30 тысяч рублей (решение обжаловано прокурором, поскольку вынесено мировым судьёй, а не районным). Елена Макарова получила протокол за совершенно невинную фразу «Они совсем оборзели», — написал Чиков в своём Telegram-канале .

Также правозащитник сообщил о троих активистах, в отношении которых работают силовики. Это Татьяна Егорова, Евгения Казанцева и Юрий Чесноков. По словам Чикова, «антиэкстремисты» намерены завести на них дела за комментарии в паблике « Поморье — не помойка ».

Активность пользователей на данной странице в соцсети «ВКонтакте» Центр «Э» отслеживает с апреля, отмечает правозащитник.

Каждый критический комментарий приводит к административному делу. Центр «Э» работает в связке с отделом «К» местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий, и его адрес, — добавил Павел Чиков.

Как писал News.ru, РЖД прекратили с 11 июня продажу билетов до станции Шиес. С этой проблемой столкнулись несколько экологических активистов.

По мнению одного из противников мусорного объекта Ивана Иванова, есть версия, что к запланированной на 20 июня прямой линии Владимира Путина на Шиес привезут «фейковых активистов», а реальных волонтёров якобы могут разогнать либо не допустить с помощью изменения в движении поездов, чтобы они «не испортили картину» для главы государства.