Пятеро умерли после распития алкоголя в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/74bdec76d52f63192672331d810c87ce/a266dc14-b88e-4f82-9d52-475dfc351e73_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Отравление алкоголем, предположительно, стало причиной смерти пятерых человек в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Шестово в Домодедово.

«В доме № 44 были обнаружены пятеро погибших, предположительная причина смерти — отравление алкоголем. Ещё один человек выжил, он в реанимации», — приводит «Интерфакс» слова своего осведомлённого источника.

Ранее News.ru писал о том, что 14-летнюю девочку госпитализировали из средней школы в Подмосковье. У неё обнаружены симптомы острого отравления алкоголем.