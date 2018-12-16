Пятеро умерли после распития алкоголя в Подмосковье

Отравление алкоголем, предположительно, стало причиной смерти пятерых человек в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Шестово в Домодедово.
«В доме № 44 были обнаружены пятеро погибших, предположительная причина смерти — отравление алкоголем. Ещё один человек выжил, он в реанимации», — приводит «Интерфакс» слова своего осведомлённого источника.
Ранее News.ru писал о том, что 14-летнюю девочку госпитализировали из средней школы в Подмосковье. У неё обнаружены симптомы острого отравления алкоголем.