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Пятеро умерли после распития алкоголя в Подмосковье

Сергей Лантюхов/News.ru

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Отравление алкоголем, предположительно, стало причиной смерти пятерых человек в Подмосковье. Трагедия произошла в деревне Шестово в Домодедово.

«В доме № 44 были обнаружены пятеро погибших, предположительная причина смерти — отравление алкоголем. Ещё один человек выжил, он в реанимации», — приводит «Интерфакс» слова своего осведомлённого источника.

Ранее News.ru писал о том, что 14-летнюю девочку госпитализировали из средней школы в Подмосковье. У неё обнаружены симптомы острого отравления алкоголем.


#алкоголь #отравление #домодедово
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