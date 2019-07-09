В Улан-Удэ в результате столкновения двух автобусов пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
По данным ведомства, пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что автобус Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся.
На момент происшествия в двух автобусах находилbсь 16 человек, пятеро из них доставлены в медучреждения, отмечает
Как писал News.ru, туристы из Перми пострадали в результате столкновения КамАЗа и пассажирского автобуса в Краснодарском крае. ДТП произошло в ночь на 9 июля на 1281-м км трассы М-4 «Дон».