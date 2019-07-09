https://static.news.ru/photo/72e05100-a2d7-11e9-806e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchs03

В Улан-Удэ в результате столкновения двух автобусов пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что автобус Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся.

На момент происшествия в двух автобусах находилbсь 16 человек, пятеро из них доставлены в медучреждения, отмечает РИА Новости .

Как писал News.ru, туристы из Перми пострадали в результате столкновения КамАЗа и пассажирского автобуса в Краснодарском крае. ДТП произошло в ночь на 9 июля на 1281-м км трассы М-4 «Дон».