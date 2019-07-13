https://static.news.ru/photo/8418acb6-a6b9-11e9-ae64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В результате пожара в одном из частных домов в подмосковном городе Жуковском погибли пять человек, в том числе трое детей.

Как стало известно News.ru, пострадали также два человека. Общая площадь возгорания составила 48 кв. м. Пожар произошёл в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Как ранее писал News.ru, четыре человека пострадали при пожаре на территории воинской части в Саратовской области. Возгорание произошло во время заправки цистерны топливом.