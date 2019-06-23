https://static.news.ru/photo/9b99a7c6-957c-11e9-bae6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Global Look Press
Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МВД РФ.
Авария произошла в Красногвардейском районе около села Марьяновка. Там микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. Причина аварии выясняется, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что автобус, перевозивший людей, перевернулся в Дагестане. Инцидент произошёл на трассе Р-215 около села Люксембург. Автобус следовал по маршруту Махачкала — Кизляр. Пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок.