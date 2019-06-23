Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МВД РФ.

РИА Новости . Авария произошла в Красногвардейском районе около села Марьяновка. Там микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. Причина аварии выясняется, передаёт