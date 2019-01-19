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Пять человек отравились угарным газом в Балашихе

Булкин Сергей/News.ru

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Пять жителей подмосковной Балашихи, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

После осмотра врачи отпустили домой троих детей и мужчину, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС. Женщина при этом осталась в медицинском учреждении для дальнейшего лечения.

По предварительным данным, причиной утечки угарного газа послужила неисправность печки.

Ранее News.ru писал, что ученики начальной школы Монреаля и её сотрудники отравились угарным газом из-за неисправности системы отопления в здании. Срочно были госпитализированы 35 детей в возрасте от 6 до 11 лет и восемь взрослых.


#Московскаяобласть #Балашиха
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