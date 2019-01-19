Пять человек отравились угарным газом в Балашихе

https://news.ru/storage/news/3d07e6debd53f4603737a93a253f7b0e/5d00d9fa-b837-452a-a71f-2b051bcab902_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Пять жителей подмосковной Балашихи, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

После осмотра врачи отпустили домой троих детей и мужчину, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС. Женщина при этом осталась в медицинском учреждении для дальнейшего лечения.

По предварительным данным, причиной утечки угарного газа послужила неисправность печки.

Ранее News.ru писал, что ученики начальной школы Монреаля и её сотрудники отравились угарным газом из-за неисправности системы отопления в здании. Срочно были госпитализированы 35 детей в возрасте от 6 до 11 лет и восемь взрослых.