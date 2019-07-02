https://static.news.ru/photo/9fc3d5fc-9cd3-11e9-9ff0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пять человек, четверо из которых дети, доставлены в больницы после аварии на Кутузовском проспекте Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили восемь граждан, двое из них погибли.

Пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медиков. Один из потерпевших от визита в лечебное учреждение отказался, передаёт ТАСС .

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова, причиной инцидента стал выезд на «встречку» одного из автомобилей. Из-за происшествия три полосы движения на Кутузовском проспекте перекрыли.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.