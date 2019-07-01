https://static.news.ru/photo/f2583c0a-9bec-11e9-87f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские Пензенской области задержали 22-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с сотрудником ДПС.

Нарушитель на автомобиле ВАЗ-2109 был замечен полицейским в районе села Сущёвка. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. Сотрудник ДПС отправился в погоню.

Около деревни Сабуровка полицейский смог обогнать автовладельца. Инспектор преградил преступнику путь служебным автотранспортом, однако последний не снизил скорость и врезался в полицейский автомобиль. Силовик попытался задержать нарушителя, но тот неожиданно уехал, сбив сотрудника ДПС открытой дверью своей машины.

Полицейский, несмотря на происшествие, продолжил погоню. Он применил табельное оружие, на ходу тремя выстрелами пробив три колеса машины нарушителя. Преступник был задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 264 (нарушение правил дорожного движения) и 318 (применение силы в отношении сотрудника полиции) УК РФ, сообщается на сайте МВД России.

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