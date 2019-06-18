https://static.news.ru/photo/958c4466-91f7-11e9-b0b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: John Harwood/Attribution 2.0 Generic/commons.wikimedia.org

Правоохранительные органы польского города Паенчно в Лодзинском воеводстве сообщили о задержании местного 49-летнего жителя, который подозревается в угоне советского танка Т-55.

Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, разъезжал на боевой машине по центру города вместе со своим товарищем.

В полиции выяснили, что танк перевозили на специальном прицепе, который сломался. После этого Т-55 поставили на землю. Пьяный владелец танка решил на нём прокатиться и взял в качестве пассажира также нетрезвого местного жителя, передаёт РИА Новости .

На данный момент машина находится на штрафстоянке, а её водителю может грозить до восьми лет лишения свободы за создание опасности ДТП, а также два года — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее News.ru писал, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал внедорожник Land Cruiser Prado в городском округе Одинцово и попал в ДТП. Инцидент произошёл в деревне Аксаково возле 38-го дома.