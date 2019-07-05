https://static.news.ru/photo/cd15ec84-6ec0-11e9-bb30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Силовики сняли с самолёта пьяного мужчину. Гражданин прилетел в Москву из столицы Катара — Дохи. На борту воздушного судна он устроил драку.

Полицейские приехали в воздушную гавань после сообщения о необходимости прибытия сотрудников, пишет РИА Новости . Дебоширу 45 лет. По предварительной информации, он приставал к пассажирам, «размахивал руками», дрался, не обращая внимания на замечания окружающих.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян — в крови 0,38 промилле. В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее News.ru сообщал, что один из сотрудников авиакомпании «Победа» попал в больницу после того, как на него напал мужчина, опоздавший на самолёт. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля в столичном аэропорту Внуково.