Два пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы. Из-за них самолёт приземлился в столице с задержкой.
Известно, что мужчины были пьяны. В зале ожидания они шумно себя вели и приставали к людям. Оказавшись в салоне лайнера, дебоширы стали конфликтовать с бортпроводниками, сообщает «Новокузнецк.ru».
В итоге мужчин задержала полиция, их сняли с рейса.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» включит дебошира с экстренно приземлившегося в Варшаве самолёта Барселона — Москва в чёрный список. Кроме того, представители перевозчика намерены привлечь его к ответственности с взысканием причинённого компании ущерба.