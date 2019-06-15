https://static.news.ru/photo/c4d1fd4c-901c-11e9-abe7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы. Из-за них самолёт приземлился в столице с задержкой.

Известно, что мужчины были пьяны. В зале ожидания они шумно себя вели и приставали к людям. Оказавшись в салоне лайнера, дебоширы стали конфликтовать с бортпроводниками, сообщает «Новокузнецк.ru».

В итоге мужчин задержала полиция, их сняли с рейса.

Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» включит дебошира с экстренно приземлившегося в Варшаве самолёта Барселона — Москва в чёрный список. Кроме того, представители перевозчика намерены привлечь его к ответственности с взысканием причинённого компании ущерба.