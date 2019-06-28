Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ситуации с паводками в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Докладывают, — цитирует его ТАСС.
При этом он не стал отвечать на вопрос, планирует ли президент посетить Иркутскую область в связи с этим ЧП:
Пока не могу сказать.
На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В частности, почти две тысячи человек оказались в зоне затопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия.
29 июня в регион прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он лично проводит осмотр проблемных районов и координирует работу спасателей.
К повышению уровня воды в реках региона привёл сильный дождевой фронт, который в эти дни проходит в ряде территорий Приангарья, писал News.ru.