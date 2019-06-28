https://static.news.ru/photo/5f6f54ce-9a60-11e9-99e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ситуации с паводками в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Докладывают, — цитирует его ТАСС.

При этом он не стал отвечать на вопрос, планирует ли президент посетить Иркутскую область в связи с этим ЧП:

Пока не могу сказать.

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В частности, почти две тысячи человек оказались в зоне затопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия.

29 июня в регион прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он лично проводит осмотр проблемных районов и координирует работу спасателей.

К повышению уровня воды в реках региона привёл сильный дождевой фронт, который в эти дни проходит в ряде территорий Приангарья, писал News.ru.