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Президент России Владимир Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за режима ЧП, который был введён в регионе из-за сильных паводков.

Российский лидер прилетит в Братск поздно вечером. Там состоится совещание с участием главы МЧС Евгения Зиничева, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора региона Сергея Левченко. Они будут обсуждать ликвидацию поводка в Иркутской области, передают « Ведомости ».

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов.

Как писал News.ru, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.