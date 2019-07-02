Президент России Владимир Путин в ходе экстренной встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России.
Политик отметил высокий профессионализм погибшего экипажа. Он потребовал оказать помощь семьям моряков, которые проживают в Североморске.
Кроме того, президент поручил Шойгу лично отправиться в Североморск и заслушать причины происшествия. В завершение поездки министр обороны должен предоставить главе государства подробный доклад, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин не приедет на форум «Реки России». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На это время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.