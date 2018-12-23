Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске

https://news.ru/storage/news/b8f50bf84cd3d6a0e3ae946c7db39c89/92dd57ed-63bd-41c1-80a9-f5f10b2fd980_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил властям Пермского края разобраться в причинах трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске и помочь семьям погибших, сообщил глава региона Максим Решетников.

«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчёт по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю», — заявил чиновник.

Катастрофа на промышленном объекте «УС-30» произошла 22 декабря 2018 года. Запертыми на глубине свыше 350 метров оказались девять горняков. Все они погибли.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.