https://static.news.ru/photo/bb2ac87e-9a9d-11e9-bbf1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Равиль Ахметов/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Братск, где объявлен режим ЧС в связи с сильным паводком.

В аэропорту Братска президент проведёт совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств. Они доложат о текущей ситуации в регионе, передаёт ТАСС .

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Погибло пять человек.

Как писал News.ru, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.