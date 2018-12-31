Путин держит на контроле ситуацию в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал президенту Владимиру Путину о текущей ситуации в Магнитогорске, где из-за взрыва жилого газа обрушился подъезд многоквартирного дома. Глава региона доложил о мерах, которые местные власти оказывают пострадавшим и родственникам погибших в результате ЧП.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по телефону.
Ранее президент поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться на место происшествия, а главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все возможные меры для оказания необходимой помощи пострадавшим и родственникам жертв.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания. По разным данным, погибли три или четыре человека. Больше 10 человек пострадали. Судьба ещё около 80 жителей дома остаётся неизвестной.
В регионе введён режим ЧС.