Президент России Владимир Путин после совещания с властями Иркутской области и руководителями федеральных ведомств заявил, что необходимо срочно оценить ущерб от паводков в регионе, а также оказать материальную помощь местным жителям.
Совещание прошло в Братске. Президент поручил главе профильным ведомствам оценить объём восстановительных работ, после чего необходимые средства будут направлены в регион. После он призвал иркутских властей контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что выплаты пострадавшим начнутся в ближайшее время. Им также будет предоставлено временное жильё. Детей направят в лагеря.
Роспотребнадзору и Минздраву поручено держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в зоне паводков, передаёт
На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. Погибло пять человек, писал News.ru.