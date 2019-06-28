https://static.news.ru/photo/e75f8884-9aa3-11e9-9a99-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: скриншот kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после совещания с властями Иркутской области и руководителями федеральных ведомств заявил, что необходимо срочно оценить ущерб от паводков в регионе, а также оказать материальную помощь местным жителям.

Совещание прошло в Братске. Президент поручил главе профильным ведомствам оценить объём восстановительных работ, после чего необходимые средства будут направлены в регион. После он призвал иркутских властей контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что выплаты пострадавшим начнутся в ближайшее время. Им также будет предоставлено временное жильё. Детей направят в лагеря.

Роспотребнадзору и Минздраву поручено держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в зоне паводков, передаёт РИА Новости .

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. Погибло пять человек, писал News.ru.