https://static.news.ru/photo/ed2d85bc-911c-11e9-b3ac-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пункт полиции появится в селе Чемодановка под Пензой, где в ходе массовой драки погиб один человек и ещё несколько получили ранения. Об этом заявила глава пресс-службы регионального ГУ МВД Ольга Евдокимова.
Пункт полиции там будет в <...> ближайшем времени, — цитирует её РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее глава местного сельсовета Сергей Фадеев заявил, что около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область. До этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что основные силы правоохранительных органов вывели из населённого пункта.