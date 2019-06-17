Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пункт полиции появится в селе Чемодановка под Пензой, где в ходе массовой драки погиб один человек и ещё несколько получили ранения. Об этом заявила глава пресс-службы регионального ГУ МВД Ольга Евдокимова.

Пункт полиции там будет в <...> ближайшем времени, — цитирует её РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее глава местного сельсовета Сергей Фадеев заявил, что около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область. До этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что основные силы правоохранительных органов вывели из населённого пункта.