Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов был обнаружен мёртвым на своей даче в Подмосковье. По предварительным данным, мужчина, находящийся под следствием по делу о получении взятки, покончил с собой.

Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе СвЖД. При этом там не сообщили никаких подробностей случившегося. Адвокат умершего Сергей Колосовский заявил, что ещё не знаком с ситуацией. Он отметил, что...