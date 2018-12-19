Птичий грипп нашли на предприятии в Приморье

https://news.ru/storage/news/3edcf9707768677bf95a6914273586da/53d8ab59-aa34-4a8d-8248-dfae118fbe77_850.jpg Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Птичий грипп типа «А» выявили на птицефабрике в городе Артём Приморского края, где ранее местные жители сообщали о массовой гибели кур. Об этом информирует управление Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области.

«Факт незаконного захоронения птицы подтверждён. Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых ФГБУ „Приморская межобластная ветеринарная лаборатория“, в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа „А“ подтипа „Н9“», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Подтип гриппа «А» для человека не опасен.

Проводятся мероприятия по борьбе с гриппом. Продажа инкубационных яиц и живых кур с фабрики ООО «ТД Дальневосточная птица» запрещена. Руководство предприятия совместно с Артёмовской ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных утвердили план мероприятий по устранению инфекции.

В конце ноября в Интернете появились сообщение о том, что на птицефабрике в Артёме сотни куриных тушек лежат у дороги, а по ним ходят живые цыплята-бройлеры. Природоохранная прокуратура Владивостока начала проверку, в ходе которой выяснилось, что ветеринарные нормы нарушены. На птицефабрике объясняли сокращение поголовья вирусом птичьего гриппа H7N9 у поставщика яиц, а также нехваткой средств и объёма кормов для кур.

Как сообщал News.ru, в ноябре вспышка вируса высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 была зафиксирована в провинции Цзянсу на востоке Китая. Заболевание обнаружено на одной из ферм города Янчжоу. Из 11,8 тысячи содержащихся в хозяйстве птиц у 1,2 тысячи был выявлен вирус, 320 из них погибли.