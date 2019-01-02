Психбольным признали напавшего на людей в Манчестере

https://news.ru/storage/news/9f1d699cac438cd95d89ba542d1ceb88/132a120f-c203-4a63-97c6-2f412b4d555a_850.jpg Joel Goodman/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американец, напавший с ножом на людей в Манчестере, задержан по закону о психическом здоровье. Мужчина ранил трёх человек, включая полицейского, на железнодорожном вокзале в новогоднюю ночь.

Полицейского быстро выписали из больницы, злоумышленник задержан. При этом полиция заявила, что рассматривает случившееся как теракт. Расследованием занимается контртеррористическое подразделение, сообщает РИА Новости.

Задержанному 25 лет, он был осмотрен врачами и в итоге задержан на основании подозрений о психической болезни.

Ранее News.ru сообщал, что нападение вооружённого мужчины в британском Манчестере полиция рассматривает как террористический акт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила слова поддержки пострадавшим.