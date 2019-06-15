https://static.news.ru/photo/2fdf2062-8e8b-11e9-918b-fa163e074e61_1024.jpg Максим Соколов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Эксперт по взаимоотношениям между ребёнком и родителями Наталья Искра предположила, что могло стать причиной убийства жены хоккеиста Максима Соколова Ирины её 18-летним сыном Максимом.

По её мнению, есть две возможные причины: проблемы с психологическим развитием или состояние аффекта. Эксперт отметила, что сейчас на психику детей огромное влияние оказывают компьютерные игры, в которых жизнь не конечна, а персонажа всегда можно воскресить, передаёт ФАН .

Сегодняшняя среда изобилует компьютерными играми, в которых мы всегда можем нажать «рестарт», перезагрузиться, — сказала психолог.

Трагедия произошла в посёлке Романовка Ленинградской области. Соседи обнаружили в доме вратаря Максима Соколова тело его мёртвой жены, а рядом их 18-летнего сына Максима с раной на шее. После убийства матери молодой человек пытался покончить с собой. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося, проводятся необходимые экспертизы.

Ранее News.ru писал о том, что в Следственном комитете подтвердили убийство супруги хоккеиста.