Ребёнка убили из-за халатности психиатра в Астрахани

https://news.ru/storage/news/f49a33549cd385453f1273e28a167148/2b287cf3-e4e8-436e-8a0c-96cf413d4fe8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранители Астрахани завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника региональной психиатрической больницы. Фигуранту вменяется халатность, повлекшая смерть человека.

По версии оперативников, в апреле 2017 года обвиняемый, работая врачом-психиатром, предложил заменить лечение в стационаре на амбулаторное гражданину, совершившему убийство. Подозреваемый знал, что пациент по-прежнему представляет опасность для окружающих, сообщает официальный сайт регионального СК РФ.

Через два месяца душевнобольной ранил родственницу и зарезал её полуторагодовалую дочь. Преступник нанёс ребёнку не менее 25 ударов ножом.

Во время задержания неадекватный гражданин оказал полицейским сопротивление, вынудив стражей порядка применить оружие. От полученных ран детоубийца умер в больнице.

Врачу-психиатру, если суд согласится с доводами обвинения, грозит по ч. 2 ст. 293 УК РФ до 5 лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал про убийство в Омске во время застолья. Жертвой расправы стал 39-летний гражданин. Конфликт разгорелся после предложения погибшего продолжить отдых и «вызвать девочек». Потерпевший попросил хозяина дома оплатить визит женщин, на что последний ответил отказом.