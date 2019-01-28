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Ребёнка убили из-за халатности психиатра в Астрахани

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители Астрахани завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника региональной психиатрической больницы. Фигуранту вменяется халатность, повлекшая смерть человека.

По версии оперативников, в апреле 2017 года обвиняемый, работая врачом-психиатром, предложил заменить лечение в стационаре на амбулаторное гражданину, совершившему убийство. Подозреваемый знал, что пациент по-прежнему представляет опасность для окружающих, сообщает официальный сайт регионального СК РФ.

Через два месяца душевнобольной ранил родственницу и зарезал её полуторагодовалую дочь. Преступник нанёс ребёнку не менее 25 ударов ножом.

Во время задержания неадекватный гражданин оказал полицейским сопротивление, вынудив стражей порядка применить оружие. От полученных ран детоубийца умер в больнице.

Врачу-психиатру, если суд согласится с доводами обвинения, грозит по ч. 2 ст. 293 УК РФ до 5 лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал про убийство в Омске во время застолья. Жертвой расправы стал 39-летний гражданин. Конфликт разгорелся после предложения погибшего продолжить отдых и «вызвать девочек». Потерпевший попросил хозяина дома оплатить визит женщин, на что последний ответил отказом.


#Астрахань #психиатр
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