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Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Бывшая проводница пассажирского поезда сядет на скамью подсудимых после инцидента с пассажиркой, которая выпала из последнего вагона на рельсы и погибла. Поезд ехал из Ижевска в Москву, трагедия произошла на территории Чувашии.

Драма разыгралась ещё в начале ноября, больше месяца длилось следствие. Правоохранители выяснили, что к ЧП привела невнимательность проводницы, которая не замкнула торцевую дверь последнего вагона.

Ехавшая в поезде женщина в какой-то момент вышла в тамбур и упала на рельсы. В результате падения она получила серьёзные травмы и не смогла самостоятельно покинуть железнодорожные пути. В результате её сбил проезжавший следом поезд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Приволжское следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Проводница после ЧП была уволена. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал, что в Пермском крае сошли с рельсов семь вагонов грузового состава, который направлялся по маршруту Агрыз — Красноуфимск. Причиной происшествия могло стать падение на состав с автомобильного путепровода крана строительной организации.


#смерть #поезда #чувашия
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