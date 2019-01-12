«Пророссийского активиста» выгнали из метро в Минске

https://news.ru/storage/news/5f890826ffa54a4b3b63706b9ed7ee0b/61a449e1-f06b-41df-a3e8-c628577d1756_850.jpg Redline/Wikimedia Commons

На «пророссийского активиста» напали в минском метро. Неизвестный ударил мужчину в казачьей кубанке и пожелал ему отправиться в Россию.

«Чемодан — вокзал — Россия!» — крикнул обидчик вслед убегающему пострадавшему.

Видео происшествия появилось на YouTube.

Автор ролика рассказал, что до этого у них возник конфликт с «активистом». В ролике гражданин Белоруссии вступает в потасовку и выгоняет потерпевшего из вагона.

«Пророссийским активистом» изгнанного из метро назвало издание «Наша Нива».

Ранее News.ru писал о планах мэрии Москвы построить ещё одну ветку метро.