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«Пророссийского активиста» выгнали из метро в Минске

Redline/Wikimedia Commons

происшествия [ версия для печати ]

На «пророссийского активиста» напали в минском метро. Неизвестный ударил мужчину в казачьей кубанке и пожелал ему отправиться в Россию.

«Чемодан — вокзал — Россия!» — крикнул обидчик вслед убегающему пострадавшему.

Видео происшествия появилось на YouTube.

Автор ролика рассказал, что до этого у них возник конфликт с «активистом». В ролике гражданин Белоруссии вступает в потасовку и выгоняет потерпевшего из вагона.

«Пророссийским активистом» изгнанного из метро назвало издание «Наша Нива».

Ранее News.ru писал о планах мэрии Москвы построить ещё одну ветку метро. 


#метро #драка #Минск
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