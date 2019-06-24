https://static.news.ru/photo/9c5dfba4-9634-11e9-9eb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Тела членов группы альпинистов, пропавшей в мае, были обнаружены в Гималаях. Предположительно, они погибли в результате схода лавины.

Участие в восхождении принимали двое граждан США, четверо англичан, один человек из Австралии и один из Индии. Спасателям удалось найти семь тел, поиски восьмого члена группы продолжатся 24 июня, сообщает CNN .

Ранее News.ru писал о том, что двое учёных-исследователей из Польши — мужчина и женщина — обнаружены погибшими в районе Хорсунна на Шпицбергене. Как сообщается на сайте губернатора норвежского архипелага, данная его часть считается наиболее лавиноопасной.