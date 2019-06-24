Тела членов группы альпинистов, пропавшей в мае, были обнаружены в Гималаях. Предположительно, они погибли в результате схода лавины.
Участие в восхождении принимали двое граждан США, четверо англичан, один человек из Австралии и один из Индии. Спасателям удалось найти семь тел, поиски восьмого члена группы продолжатся 24 июня, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что двое учёных-исследователей из Польши — мужчина и женщина — обнаружены погибшими в районе Хорсунна на Шпицбергене. Как сообщается на сайте губернатора норвежского архипелага, данная его часть считается наиболее лавиноопасной.