https://static.news.ru/photo/4a3030fa-ac86-11e9-a553-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.

По данным прокуратуры, третьи лица к убийству не причастны. На теле ребёнка обнаружили «колотые раны грудной клетки», которые были нанесены острым предметом. Орудие преступления до сих пор ищут.

Отец мальчика имел финансовые проблемы, передаёт РИА Новости .

Мальчик бесследно пропал 10 июля. Пятилетнего Давида Жуковского увёз в неизвестном направлении его отец. Через четыре часа тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. Поисками ребёнка занимались несколько сотен полицейских, пожарных и служебных собак. Также задействовали вертолёт. 20 июля мальчика нашли мёртвым, писал News.ru.