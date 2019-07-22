Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
По данным прокуратуры, третьи лица к убийству не причастны. На теле ребёнка обнаружили «колотые раны грудной клетки», которые были нанесены острым предметом. Орудие преступления до сих пор ищут.
Отец мальчика имел финансовые проблемы, передаёт
Мальчик бесследно пропал 10 июля. Пятилетнего Давида Жуковского увёз в неизвестном направлении его отец. Через четыре часа тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. Поисками ребёнка занимались несколько сотен полицейских, пожарных и служебных собак. Также задействовали вертолёт. 20 июля мальчика нашли мёртвым, писал News.ru.