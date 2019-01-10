Пропавшая в Элисте девочка объявилась в московском роддоме

https://news.ru/storage/news/6efd6cb81827ee4347b634847a6a85bf/dfd4f86f-4ba5-4314-8807-ff08d01b456f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Несовершеннолетняя девочка, числившаяся пропавшей без вести, поступила на роды в столичное медучреждение.

«В столичный роддом поступила на роды 15-летняя девушка. Она самостоятельно приехала на такси. В ходе проверки было установлено, что девушка числится в розыске как пропавшая без вести», — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Информация о местонахождении несовершеннолетней доведена до инициатора розыска — УМВД России по городу Элисте.

Ранее News.ru писал, что родильное отделение центральной больницы в городе Лаппеенранте в Южной Карелии могут закрыть из-за новой реформы социального здравоохранения республики. Согласно норме, для существования роддома нужно за год принять не менее тысячи родов, тогда как в финской больнице в прошлом году появился 861 ребёнок. Статистику планируют подтянуть за счёт россиянок, в основном жительниц Санкт-Петербурга.