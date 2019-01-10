Пропавшая в Элисте девочка объявилась в московском роддоме

Несовершеннолетняя девочка, числившаяся пропавшей без вести, поступила на роды в столичное медучреждение.
«В столичный роддом поступила на роды 15-летняя девушка. Она самостоятельно приехала на такси. В ходе проверки было установлено, что девушка числится в розыске как пропавшая без вести», — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
Информация о местонахождении несовершеннолетней доведена до инициатора розыска — УМВД России по городу Элисте.
Ранее News.ru писал, что родильное отделение центральной больницы в городе Лаппеенранте в Южной Карелии могут закрыть из-за новой реформы социального здравоохранения республики. Согласно норме, для существования роддома нужно за год принять не менее тысячи родов, тогда как в финской больнице в прошлом году появился 861 ребёнок. Статистику планируют подтянуть за счёт россиянок, в основном жительниц Санкт-Петербурга.