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Бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова могут поместить под домашний арест. На такой мере пресечения настаивает прокурор. Слушание проходит в Басманном суде москвы.

Представитель надзорного органа не поддержал позицию следствия, которое ходатайствует о помещении Иванова под стражу. По мнению гособвинения, домашний арест возможен, так как подозреваемый написал явку с повинной, раскаялся и дал признательные показания.

Заместителя главы ПФР задержали 10 июля. Его подозревают в получении взятки в 4,4 млн рублей. Мужчину поместили в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы. Ранее News.ru писал, что Иванов признал свою вину и подал в отставку.