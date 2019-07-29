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Представители прокуратуры Хабаровского края Слава Когай и Евгений Булавин сообщили, что по результатам проверки есть серьёзные претензии к надзорным и контролирующим органам.

Когай рассказал, что в лагере не было создано условий для сушки вещей и детям выдали нагреватели, что и явилось, по всей видимости, причиной трагедии. Вопросы возникли у прокуратуры и к администрации Солнечного района, комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии, а также к должностным лицам Министерства образования, осуществлявшим региональный контроль.

Региональный контроль, на наш взгляд, свёлся к простой фикции, — цитирует Славу Когая ТАСС .

Как писал News.ru ранее, городской суд Хабаровска на два месяца арестовал Максима Кузнецова, директора лагеря «Холдоми». Ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».