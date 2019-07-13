Фото: прокуратура Саратовской области

Российское посольство в Азербайджане держит под контролем ситуацию, связанную с падением ветки на туристов, при котором пострадали путешественники из России.

Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии. По данным посольства, никаких просьб о помощи пока не поступало. Посольство держит вопрос на контроле. Пока за помощью никто не обращался, — говорится в...