Фото: прокуратура Саратовской области

Саратовская прокуратура начала проверку по факту загрязнения пруда около села Губарёвка. По рассказам местных жителей, вода приобрела зелёно-синий цвет и издаёт «тухлый запах».

Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды, — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

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Прокуратурой Татищевского района организована проверка по факту загрязнения пруда у села Губаревка. Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды. По результатам исследования проб будет решён вопрос о принятии мер прокуроского реагирования.

Публикация от ПРОКУРАТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛ. (@sarprok.ru)

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