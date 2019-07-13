https://static.news.ru/photo/ade1e654-a635-11e9-877c-fa163e074e61_1024.jpgФото: прокуратура Саратовской области
Саратовская прокуратура начала проверку по факту загрязнения пруда около села Губарёвка. По рассказам местных жителей, вода приобрела зелёно-синий цвет и издаёт «тухлый запах».
Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды, — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
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