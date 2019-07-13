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Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что губернатор региона Сергей Левченко заявил местным строительным компаниям о необходимости предоставить 3,5 тысячи домов для пострадавших от паводка.

Необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений. Объемы очень большие, и хотелось бы, чтобы строители региона приняли участие в этой работе, —...