https://static.news.ru/photo/3ffff03a-a63b-11e9-aba1-fa163e074e61_1024.jpgФото: Martin Moxter/Global Look Press
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств крушения дельталёта в Тверской области, в результате которого погибли два жителя Подмосковья.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельталёта в Тверской области, — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехал также тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.
Как писал News.ru, дельталёт разбился в Кимрском районе Тверской области. Летевшие на нём 47-летний и 55-летний жители Подмосковья скончались на месте. Обломки дельталёта и тела погибших были обнаружены вблизи деревни Киселёво.