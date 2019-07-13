Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств крушения дельталёта в Тверской области, в результате которого погибли два жителя Подмосковья.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельталёта в Тверской области, — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал также тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.

Как писал News.ru, дельталёт разбился в Кимрском районе Тверской области. Летевшие на нём 47-летний и 55-летний жители Подмосковья скончались на месте. Обломки дельталёта и тела погибших были обнаружены вблизи деревни Киселёво.

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