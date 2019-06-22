https://static.news.ru/photo/d0a8b8a0-94da-11e9-a6f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/chelnynews_ru

Сотрудники прокуратуры Набережных Челнов приступили к проверке по факту массовой драки призывников в местном военкомате.

По данным надзорного ведомства, специалисты дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц учреждения на предмет исполнения законодательства при организации призыва.

При этом прокуратура и полиция опровергли сообщение местного популярного Telegram-канала о том, что в результате происшествия имеются погибшие и пострадавшие с ножевыми ранениями.

В пресс-службе МВД по Татарстану уточнили, что инцидент произошёл 20 июня рано утром. За медицинской помощью обратились лишь два человека с ушибами, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что в результате драки с поножовщиной, которая произошла около станции московского метро «Электрозаводская», погиб один человек. Известно, что все участники потасовки были уроженцами Средней Азии, которые вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили.