https://static.news.ru/photo/e2f053c4-a9f7-11e9-af6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолёта авиакомпании UTair, который направлялся из Самары в Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там уточнили, что проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полётов.

Посадка на незапланированный аэродром прошла в штатном режиме. На борту находились 116 пассажиров, из них один ребёнок, пять членов экипажа, — сообщили в прокуратуре .

По информации URA.RU , рейс UT-414 выполнял самолёт Boeing-737. Причиной инцидента, по некоторым данным, стал сработавший датчик топлива. Посадка прошла в штатном режиме.

О внеплановой посадке лайнера, как писал News.ru, стало известно утром 19 июля. С пассажирами работали представители авиаперевозчика, всем желающим на время ожидания вылета предоставили гостиницу.