Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове

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Саратовская прокуратура приступила к проверке после повторной аварии на теплотрассе в административном центре региона, жители которого уже третьи сутки мёрзнут в своих домах.

По данным надзорного ведомства, проверка инициирована после поручения прокурора области в связи с нарушением прав граждан.

Ранее News.ru писал, что власти Саратова ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Перебои с подачей горячей воды наблюдаются в 121 многоэтажном доме, ГВС полностью остановили в 15 жилых постройках и в 12 социальных учреждениях.