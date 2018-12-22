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Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Саратовская прокуратура приступила к проверке после повторной аварии на теплотрассе в административном центре региона, жители которого уже третьи сутки мёрзнут в своих домах.

По данным надзорного ведомства, проверка инициирована после поручения прокурора области в связи с нарушением прав граждан.

Ранее News.ru писал, что власти Саратова ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Перебои с подачей горячей воды наблюдаются в 121 многоэтажном доме, ГВС полностью остановили в 15 жилых постройках и в 12 социальных учреждениях. 


#авария #прокуратура #Саратов #отопление
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