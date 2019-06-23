https://static.news.ru/photo/7bdd7012-95b2-11e9-b336-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovakev/Global Look Press

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту массовой драки у здания военкомата в Комсомольском районе и установила, что призывники участия в ней не принимали.

Инцидент произошёл утром 20 июня. Дерущихся было около 10 человек, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Призывники в момент драки находились в здании военкомата.

Участников конфликта разняли сотрудники правоохранительных органов. Серьёзных ранений никто не получил. После драки только два человека обратились в медучреждения с ушибами.

Нарушений военкоматом законодательства при организации призыва не выявлено, сообщается на сайте прокуратуры Республики Татарстан.

Ранее News.ru писал, что в Минобороны хотят изменить правила призыва на воинскую службу. Нововведения коснутся процедуры прохождения медкомиссии.