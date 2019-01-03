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Прокуратура проверит обрушение здания в Новочеркасске

Скриншот Новочеркасск Сегодня/youtube.com

Скриншот

происшествия [ версия для печати ]

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту обрушения части здания в Новочеркасске. МЧС планирует выяснить уровень устойчивости конструкций с помощью комплекса «Стрела-П».

Проверка назначена на утро 4 января, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что стена административной постройки обрушилась в городе Новочеркасск. Эта часть здания не использовалась, а другая сдавалась в аренду. Площадь обрушения составила примерно 60 кв. м. Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме № 156 по улице Будённовская.


#проверка #обрушение #прокуратура #новочеркасск
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