Прокуратура проверит обрушение здания в Новочеркасске

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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту обрушения части здания в Новочеркасске. МЧС планирует выяснить уровень устойчивости конструкций с помощью комплекса «Стрела-П».

Проверка назначена на утро 4 января, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что стена административной постройки обрушилась в городе Новочеркасск. Эта часть здания не использовалась, а другая сдавалась в аренду. Площадь обрушения составила примерно 60 кв. м. Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме № 156 по улице Будённовская.