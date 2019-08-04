Прокуратура Московской области заинтересовалась массовой госпитализацией детей из лагеря «Солнечный олимп». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты выяснят, как дети могли заразиться ротавирусом.
Дети, проживавшие в лагере, 3 августа были доставлены в медицинское учреждение с подозрением на ротавирусную инфекцию. Проведение проверки поручено Коломенской городской прокуратуре, которая совместно с контролирующими органами даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию пребывания детей в лагере, — сообщил ТАСС представитель прокуратуры.
Ранее сообщалось, что дети были госпитализированы с признаками отравления. News.ru писал, что в больницах находится 11 человек. По факту инцидента региональное СУ СК начало проверку.