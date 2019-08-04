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Брянские силовики задержали сотрудницу местного банка. Женщину подозревают в хищении 10 млн рублей. Средства находились на счёте одного из клиентов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, фигурантка являлась заместителем директора кредитной организации. Во время оформления договора она ввела в заблуждение пострадавшего и получила доступ к его деньгам, говорится в сообщении на официальном сайте...