Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы

https://news.ru/storage/news/9ef6b9b9925e55fa2b9d8329d2928c6c/af686f8c-ffa2-48b8-bfdd-026becec2644_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции города Кызыл в Республике Тыва задержали мужчину, который пытался совершить преступление в отношении 8-летней девочки. За несколько дней до инцидента злоумышленник вышел из тюрьмы, где провёл 20 лет за изнасилование и убийство.

По данным следователей, преступник подошёл к ребёнку на остановке и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал девочке, что родители ждут её в отделении, после чего взял за руку и повёл в безлюдное место.

Прохожие спасли 8-летнюю девочку от насильника-убийцы.



39-летний житель г.Кызыла, отсидевший 20 лет за изнасилование и убийство, пробыл на свободе неделю. Он представился школьнице полицейским и за руку повёл с собой. Вмешались люди.



Следствие завершено, дело направлено в суд pic.twitter.com/A85oWMkyq9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 декабря 2018 г.

Однако когда они проходили мимо АЗС, ребёнок заплакал. Люди, находившиеся на заправке, вмешались в ситуацию, после чего злоумышленник скрылся. Вскоре его поймали. В настоящее время уголовное дело о попытке изнасилования несовершеннолетней направлено в суд.

Ранее News.ru писал, что следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале века. Мужчина осуждён по части 105 УК РФ и приговорён к 11 годам колонии строгого режима. Тело жертвы было обнаружено в сентябре 2001 года в гаражном массиве. Ею стала 20-летняя девушка.