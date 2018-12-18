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Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы

Сергей Булкин/News.ru

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Сотрудники полиции города Кызыл в Республике Тыва задержали мужчину, который пытался совершить преступление в отношении 8-летней девочки. За несколько дней до инцидента злоумышленник вышел из тюрьмы, где провёл 20 лет за изнасилование и убийство.

По данным следователей, преступник подошёл к ребёнку на остановке и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал девочке, что родители ждут её в отделении, после чего взял за руку и повёл в безлюдное место.

Однако когда они проходили мимо АЗС, ребёнок заплакал. Люди, находившиеся на заправке, вмешались в ситуацию, после чего злоумышленник скрылся. Вскоре его поймали. В настоящее время уголовное дело о попытке изнасилования несовершеннолетней направлено в суд.

Ранее News.ru писал, что следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале века. Мужчина осуждён по части 105 УК РФ и приговорён к 11 годам колонии строгого режима. Тело жертвы было обнаружено в сентябре 2001 года в гаражном массиве. Ею стала 20-летняя девушка.


#насильник #спасение #тыва
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