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Прохожие смеялись над массовым избиением в Благовещенске

ostrovatrc/facebook.com

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Очевидцы выложили в Instagram видеозапись, на которой запечатлено, как несколько молодых людей жестоко избивают двух мужчин возле ТЦ «Острова» в Благовещенске. Причём прохожие никак не пытались помочь жертвам: они просто стояли и смеялись, либо снимали происходящее на видео.

По словам администратора паблика kriminal.blg, ролик удалили после того, как на него «стали жаловаться родственники парня, который активно избивал, чтобы не допустить вмешательства полиции в эту ситуацию».

«Также жалоб было много от лиц, которые просто стояли и смеялись. Вот такое у нас общество. Стоять и ржать, пока другого бьют — это нормально, а как дело пахнет жареным, так начинают качать права», — добавил модератор.

Тем не менее, правоохранительные органы всё же заинтересовались видеороликом. В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта, передаёт «Амурская правда».

Ранее News.ru писал, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения. В схватке приняли участие несколько десятков человек, ранения получили пятеро выходцев из Китая.


#драки #благовещенск
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