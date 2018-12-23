Психологи работают с родными горняков в Соликамске

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Психологи оказывают помощь родственникам горняков «Уралкалия» в Соликамске. Администрация республики также обещает помощь пострадавшим и семьям.

Психологи работают с родственниками тех, кто не поднялся на поверхность, в оперативном штабе, сообщает пресс-служба губернатора. В задымлённом руднике среди девятерых работников оказалось трое строителей из Башкирии.

После полуночи продолжились спасательные работы на руднике. Снизились температура и задымление, что позволило продолжить спасательные работы, пожарные готовятся к шестому спуску в строящийся ствол шахты для поиска оставшихся там людей, сообщает пресс-служба администрации Соликамска.

В спасательной операции участвуют 125 человек личного состав МЧС и 29 единиц техники. К месту происшествия также выехали три горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила и две единицы по 13 человек из Североуральска.

Едет военизированный спасательный отряд из Екатеринбурга, они прибудут к шахте в четыре утра.

Ранее News.ru сообщал, что Ростехнадзор не успел провести проверку строящейся шахты в Пермском крае, где остаются заблокированными девять рабочих. Причиной этому стало отставание строительной компании-подрядчика от графика работ.