Психологи работают с родными горняков в Соликамске

Психологи оказывают помощь родственникам горняков «Уралкалия» в Соликамске. Администрация республики также обещает помощь пострадавшим и семьям.
Психологи работают с родственниками тех, кто не поднялся на поверхность, в оперативном штабе, сообщает пресс-служба губернатора. В задымлённом руднике среди девятерых работников оказалось трое строителей из Башкирии.
После полуночи продолжились спасательные работы на руднике. Снизились температура и задымление, что позволило продолжить спасательные работы, пожарные готовятся к шестому спуску в строящийся ствол шахты для поиска оставшихся там людей, сообщает пресс-служба администрации Соликамска.
В спасательной операции участвуют 125 человек личного состав МЧС и 29 единиц техники. К месту происшествия также выехали три горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила и две единицы по 13 человек из Североуральска.
Едет военизированный спасательный отряд из Екатеринбурга, они прибудут к шахте в четыре утра.
Ранее News.ru сообщал, что Ростехнадзор не успел провести проверку строящейся шахты в Пермском крае, где остаются заблокированными девять рабочих. Причиной этому стало отставание строительной компании-подрядчика от графика работ.