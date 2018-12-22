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Проблемы с электричеством возникли в Бурятии

Андрей Любимов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Свыше 10 населённых пунктов Баунтовского района в Бурятии остались без энергоснабжения, сообщает ГУ МЧС по Республике Бурятия.

«Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:50 (6:50 мск. — News.ru) поступило сообщение о том, что произошло отключение электроэнергии в Баунтовском районе. Под отключение попали 11 населённых пунктов», — сказано на сайте ведомства.

Все потребители были подключены по резервной схеме от газотурбинных установок. Причина отключения устанавливается. На месте работают девять бригад филиала «Бурятэнерго».

Как сообщал News.ru, 13 декабря более 100 тысяч жителей Чечни остались без электроснабжения.


#мчс #электричество #электроснабжение #бурятия
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