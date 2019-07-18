https://static.news.ru/photo/7fb6c308-a96e-11e9-a50b-fa163e074e61_1024.jpg Есенин-центр в Москве Фото: facebook.com/viktoriyasushko

Сотрудники филиала Московского государственного музея Сергея Есенина — Есенин-центра — сообщили о том, что в здании происходят необъяснимые вещи. По мнению очевидцев, центр посещает привидение некоего мужчины.

По словам работников учреждения, после завершения экскурсий и закрытия музея в здании раздаются непонятные шаги, с полок и шкафов неожиданно падают книги. Охранники видели рядом со входом сущность, которая напоминала мужчину в шляпе.

На записи с камер видеонаблюдения сущность проявилась как чёрное пятно, сообщается в Instagram музея.

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