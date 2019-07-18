Есенин-центр в Москве Фото: facebook.com/viktoriyasushko

Сотрудники филиала Московского государственного музея Сергея Есенина — Есенин-центра — сообщили о том, что в здании происходят необъяснимые вещи. По мнению очевидцев, центр посещает привидение некоего мужчины.

По словам работников учреждения, после завершения экскурсий и закрытия музея в здании раздаются непонятные шаги, с полок и шкафов неожиданно падают книги. Охранники видели рядом со входом сущность, которая напоминала мужчину в шляпе.

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В Есенин-центр пришло привидение Месяц назад сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина стали замечать странные вещи, которые начали происходить в Есенин-центре (пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2). Вечерами, когда экскурсии уже завершены и посетителей нет, в здании раздаются непонятные шаги, с полок шкафов ни с того ни с сего падают книги. Позже сотрудник охраны увидела рядом с Есенин-центром прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, точнее тень. На камерах видеонаблюдения (видео прилагается) стала отчетливо появляться тень, но там она выглядит, как черное облако, сначала сотрудники музея подумали, что это тень облака, связанное с непогодой в столице. Однако, приглядевшись очевидно, что это незваный гость, который поселился в Есенин-центре.

Публикация от Московский музей С. А. Есенина (@esenin.museum)

На записи с камер видеонаблюдения сущность проявилась как чёрное пятно, сообщается в Instagram музея.

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