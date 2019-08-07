Рейдовые мероприятия проводит Федеральная служба судебных приставов по квартирам граждан, задержанных на несанкционированном митинге в Москве 27 июля.
Замглавы столичного управления ФССП Евгения Клименко заявила в интервью телеканалу «
Приставы совершают обход квартир, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. К тем, кого сотрудники ФССП не застанут дома, примут принудительные меры привода или даже объявят в розыск, рассказала Клименко.
Ранее Следственный комитет провёл допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в столице 27 июля с годовалым сыном, писал News.ru. Их хотят лишить родительских прав и обвиняют в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.