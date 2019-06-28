Природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта.
Огонь пришёл из Казахстана на территорию Новотроицкого городского округа 29 июня. Горела трава на площади 1,5 гектара вблизи города.
На сегодняшний момент пожар локализован, но сила ветра увеличивается, и возможность возникновения повторного пожара присутствует, поэтому водовозная техника и оперативный штаб продолжают дежурить, — говорится в сообщении администрации Новотроицка.
Как писал News.ru ранее, лесными пожарами в России охвачено 15,4 тысячи гектаров. По состоянию на 00:00 24 июня на территории РФ действует 74 лесных пожара. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, Республике Мордовия и Якутии.