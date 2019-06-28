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Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что 50 пострадавших в результате взрывов в городе Арысь в Казахстане остаются на лечении в больницах.

В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжёлых пациента переведены в Нур-Султан и Алма-Ату, — говорится в сообщении. 409 человек обратились за помощью в медучреждения, из них 329...