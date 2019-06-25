Экстренные спецслужбы сообщили, что на западе столицы произошёл природный пожар.
Источник News.ru рассказал, что в посёлке Терехово недалеко от дома 98Б возник пожар в результате возгорания травы, кустарников и деревьев. Огонь уже охватил более 1 га. На месте происшествия работают спасатели. Тушение осложняется тем, что этот район является безводным.
Как писал News.ru, лесной пожар произошёл на юго-востоке Московской области. Его площадь составила около 80 га. В тушении огня были задействованы 30 единиц пожарной техники и около 70 человек личного состава главка МЧС по региону, Минобороны, Комитета лесного хозяйства области и других ведомств.