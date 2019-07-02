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Четыре человека, которые числились пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области, найдены живыми. Среди них есть ребёнок, сообщили в региональном МЧС.

Судьба ещё 13 человек пока остаётся неизвестной, отмечает ТАСС. Ранее News.ru писал, что количество жертв наводнения достигло 18 человек. Новые данные сообщил глава региона Сергей Левченко. Число госпитализированных превысило 200...