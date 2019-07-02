Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов руководит расследованием, в результате которого должны быть выяснены причины пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате, унёсшего жизни 14 моряков.
В настоящий момент подробностей произошедшего нет, передаёт
Как писал News.ru, пожар произошёл на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах. В качестве предварительной причины смерти подводников названо отравление продуктами горения. По данным Минобороны, авария произошла 1 июля. Очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям экипажа.