https://static.news.ru/photo/ee6a86c0-b78a-11e9-a91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи подмосковного Наро-Фоминска опровергли появившуюся в СМИ информацию о скончавшемся после избиения в кафе школьнике. По предварительным данным, смерть 16-летнего подростка наступила в результате отравления.

По предварительным выводам эксперта, смерть подростка наступила в результате отравления неизвестным веществом, вероятнее всего, алкоголем. Информация о наступлении смерти подростка в результате полученных травм и побоев не нашла своего подтверждения, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что отмечавший День ВДВ бывший десантник устроил дебош в кафе и сильно ударил по голове подростка, вступившегося за знакомых. После этого молодой человек вернулся домой, а на следующее утро его нашли мёртвым в постели.

Как писал News.ru, десантника ударили ножом в украинском Днепре из-за конфликта во время Дня ВДВ. Причиной инцидента могла стать драка трёх мужчин. По предварительным данным, ЧП произошло из-за спора по поводу перенесения Киевом профессионального праздника «крылатой пехоты» с 2 августа на 21 ноября.