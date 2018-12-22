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Причиной пожара в шахте могла стать вспышка метана

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Вспышка метана могла стать причиной пожара в шахте в Соликамске, сообщил источник в службе технического надзора региона.

По его словам, она могла произойти как в связи с естественными процессами, так и с возможным нарушением технологического процесса.

Он пояснил, что при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках образуется воздушная ударная волна, а также в девять раз увеличивается атмосферное давление.

«При распространении взрывной волны по выработке появлению фронта пламени обычно предшествует волна сжатого воздуха», — рассказал источник.

Собеседник «Интерфакс» добавил, что при встрече со скоплением взрывоопасной смеси волна «сжимает её», после чего происходит воспламенение.

Ранее News.ru писал, что горноспасатели не могут добраться до девяти людей, которые находятся в горящей шахте в Соликамске. По словам источника в экстренных службах, расстояние до рабочих составляет около десяти метров.


#пожар #ШАХТА #РУДНИК #Соликамск
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