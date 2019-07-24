https://static.news.ru/photo/bfa8e880-ade0-11e9-bc87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Власти Хабаровского края считают, что пожар в палаточном лагере мог возникнуть из-за упавшего на обогреватель полотенца.

В палатках были обогреватели типа «ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно, — приводит РИА Новости цитату представителя кабмина.

Чиновники посетили место происшествия и отметили также, что у палаток был очень сложный механизм замка. По их мнению, ребёнок в темноте не смог бы его открыть и за десять минут.

Как ранее писал News.ru палаточный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае загорелся в ночь на 23 июля 2019 года. Жертвами пожара стали четверо детей. На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.